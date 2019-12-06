Спорт

Два «золота» и «серебро» завоевала псковская спортсменка на Кубке России по парабадминтону

Псковичка Екатерина Огинская завоевала две золотые и одну серебряную медали в финале Кубка России по парабадминтону в Казани. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

На первую ступень пьедестала спортсменка поднялась по результатам выступлений в парном разряде с представительницей Ульяновской области и в смешанном парном разряде с представителем Чувашской Республики. «Серебро» спортсменка завоевала в личном зачете.

Как отметила сама девушка, турнир был достаточно непредсказуемым. Победа ей далась нелегко, особенно в смешанной парной игре. В других видах спортсменка выступила увереннее, поскольку отлично знала всех своих соперниц.

Отметим, профессионально парабадминтоном Екатерина Огинская занимается с 2010 года. Она регулярно становится участником российских и международных турниров.

«Победы дают преимущество для дальнейшего отбора на соревнования, поэтому они очень значимы для меня», — отметила спортсменка, которая в будущем году готовится к участию в Чемпионате мира и открытых европейских турнирах по парабадминтону.

Добавим, Псковскую область на соревнованиях представляли два спортсмена: Екатерина Огинская и Эдуард Барканов. Оба являются воспитанниками регионального Центра спортивной подготовки.