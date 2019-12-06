Спорт

Великолучанка Анна Веселова завоевала первое место на Кубке России

17-летний стрелок из Великих Лук, спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области Анна Веселова вернулась с отличным результатом с Кубка России, прошедшего столице Удмуртии - Ижевске.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Центре спортивной подготовки, выступая среди взрослых спортсменов - победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы (всего 303 участника из 44 регионов России), подопечная тренера Ольги Чернобровкиной заняла первое место в упражнении ППП - пятизарядный пневматический пистолет, совершив 15 точных попаданий. Этот пистолет был приобретен для спортсменки в этом году, планируется, что данное упражнение войдет в список олимпийских дисциплин в 2024 году на Играх в Париже. Также спортсменка стала 8-й в упражнение МП-60ж.

«2019-год стал для Анны во многом определяющим. Она приняла участие в первом международном старте в своей карьере – в Кубке мира, где стала четвертой. Стала четвертой в отборе на первенство Европы (всего у России было три лицензии). Спортсменка стала лучше справляться с эмоциями на важных стартах», - отметила Чернобровкина.