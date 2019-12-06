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Спорт

На базе школы №9 состоялся финальный этап городского соревнования по воркауту

18.12.2019 16:42|ПсковКомментариев: 0

На базе школы №9 состоялся финальный этап городского соревнования по воркауту. Во втором этапе участвовали военнослужащие Псковской дивизии ВДВ. Финалисты соревновались в новых нормативах по физической подготовке, где развернулось серьезное соперничество за звание сильнейшего, сообщили Псковской Ленте Новостей организатор соревнований Виталий Дидыч. 

Победителям и призёрами соревнований были вручены почетные грамоты от администрации города Пскова.

«Воспитанники школы получили огромный заряд эмоций и немалую порцию мотивации для того, чтобы стать лучше любых атлетов», - рассказал Виталий Дидыч. 

Стоит отметить, спортивные мероприятия проходят в рамках выигранного 9 школой проекта «Школьная воркаут площадка, как часть социально-активного пространства микрорайона».

Источник: Псковская Лента Новостей
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