Спорт

На базе школы №9 состоялся финальный этап городского соревнования по воркауту

На базе школы №9 состоялся финальный этап городского соревнования по воркауту. Во втором этапе участвовали военнослужащие Псковской дивизии ВДВ. Финалисты соревновались в новых нормативах по физической подготовке, где развернулось серьезное соперничество за звание сильнейшего, сообщили Псковской Ленте Новостей организатор соревнований Виталий Дидыч.

Победителям и призёрами соревнований были вручены почетные грамоты от администрации города Пскова.

«Воспитанники школы получили огромный заряд эмоций и немалую порцию мотивации для того, чтобы стать лучше любых атлетов», - рассказал Виталий Дидыч.



Стоит отметить, спортивные мероприятия проходят в рамках выигранного 9 школой проекта «Школьная воркаут площадка, как часть социально-активного пространства микрорайона».