Спорт

Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обратился к бойцу ММА Александру Емельяненко и вызвал его на поединок, пишет «Российская газета».

Свое обращение глава Чечни разместил в Instagram. Рамзан Кадыров поинтересовался у своих подписчиков, где же лучше провести бой против Александра Емельяненко и обещал преподать ему урок.

«Как вы думаете, друзья, на какой арене наш бой с Александром Емельяненко будет зрелищней? Где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной «клетки» ММА или все-таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, «порхая как бабочка и жаля как оса»? Про себя скажу просто - я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему другу в любом варианте. И при этом, постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным. Ну что, какие будут соображения?» - сказал в видеообращении президент Чеченской республики.

Ранее Александр Емельяненко договорился о бое против дагестанского бойца ММА Магомеда Исмаилова. Пока сроки поединка не определены, но Исмаилов уже пообещал не просто победить, а сделать это с улыбкой.