Спорт

Команда из Пскова победила в турнире «Супержим - 2019»

В доме №10 на улице Яна Фабрициуса состоялся открытый турнир по классическому жиму «Супержим-2019». Как пишет портал sport60.ru, 21 декабря в общем командном зачете победила команда из Пскова.

Источник: pixabay.com.

В турнире принимало участие около 30 спортсменов из города Пскова и Великих Лук.

По результатам соревнований, по классическому жиму среди женщин призовые места заняли:

Первое место - Ангелина Судакова (Псков);

Второе место - Мадина Умбарова(Псков).

Среди юношей:

Первое место - Алексей Фёдоров (Псков);

Второе место - Андрей Зайцев (Псков);

Третье место - Артем Кислицин(Псков).

Среди юниоров:

Первое место - Никита Сокол (Псков);

Второе место - Юрий Никандров (Великие Луки);

Третье место - Дмитрий Евстифеев (Псков).

По классическому жиму Мужчины, до 83 кг:

Первое место занял Сергей Соколов (Псков);

Второе место завоевал Константин Новиков (Великие Луки).

До 93 кг:

Первое место занял Сергей Михайлов (Псков);

Второе место завоевал Денис Шеповалов (Псков);

Третье место занял Андрей Ласточкин (Псков).

Свыше 93 кг:

Первое место - Сергей Фролов (Великие Луки);

Второе место - Андрей Никандров(Псков);

Третье место - Андрей Элькин (Псков)

По ветеранам классического жима (абс. категория):

Первое место - Эдуард Дмитриев (Великие Луки);

Второе место - Андрей Слепухин (Псков);

Третье место - Денис Смирнов (Великие Луки);

По ветеранам М2 классического жима:

Первое место - Алексей Мешалкин (Псков)

Общий итог: 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали - у великолукских спортсменов; 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых - у псковских спортсменов.

В общем командном зачете победила команда из Пскова.

Главный спортивный судья соревнований - Тимур Федотов.

Добавим, что абсолютными победителями в своих категориях стали: Эдуард Дмитриев, Ангелина Судакова, Алексей Мешалкин, Алексей Фёдоров и Никита Сокол. Спортсменам вручили кубок и абонемент в фитнес-клуб.