Команда из Пскова победила в турнире «Супержим - 2019»

В доме №10 на улице Яна Фабрициуса состоялся открытый турнир по классическому жиму «Супержим-2019». Как пишет портал sport60.ru, 21 декабря в общем командном зачете победила команда из Пскова.
Источник: pixabay.com.
В турнире принимало участие около 30 спортсменов из города Пскова и Великих Лук.
По результатам соревнований, по классическому жиму среди женщин призовые места заняли:
Первое место - Ангелина Судакова (Псков);
Второе место - Мадина Умбарова(Псков).
Среди юношей:
Первое место - Алексей Фёдоров (Псков);
Второе место - Андрей Зайцев (Псков);
Третье место - Артем Кислицин(Псков).
Среди юниоров:
Первое место - Никита Сокол (Псков);
Второе место - Юрий Никандров (Великие Луки);
Третье место - Дмитрий Евстифеев (Псков).
По классическому жиму Мужчины, до 83 кг:
Первое место занял Сергей Соколов (Псков);
Второе место завоевал Константин Новиков (Великие Луки).
До 93 кг:
Первое место занял Сергей Михайлов (Псков);
Второе место завоевал Денис Шеповалов (Псков);
Третье место занял Андрей Ласточкин (Псков).
Свыше 93 кг:
Первое место - Сергей Фролов (Великие Луки);
Второе место - Андрей Никандров(Псков);
Третье место - Андрей Элькин (Псков)
По ветеранам классического жима (абс. категория):
Первое место - Эдуард Дмитриев (Великие Луки);
Второе место - Андрей Слепухин (Псков);
Третье место - Денис Смирнов (Великие Луки);
По ветеранам М2 классического жима:
Первое место - Алексей Мешалкин (Псков)
Общий итог: 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали - у великолукских спортсменов; 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых - у псковских спортсменов.
В общем командном зачете победила команда из Пскова.
Главный спортивный судья соревнований - Тимур Федотов.
Добавим, что абсолютными победителями в своих категориях стали: Эдуард Дмитриев, Ангелина Судакова, Алексей Мешалкин, Алексей Фёдоров и Никита Сокол. Спортсменам вручили кубок и абонемент в фитнес-клуб.