Спорт

В Пскове состоялся чемпионат по шахматам среди команд органов власти

Утверждены итоги XIV чемпионата области среди команд органов власти - турнира «Трех ветвей власти». В уходящем 2019 году это был завершающий турнир календаря спортивных соревнований федерация шахмат Псковской области. 9 дружин прибыли в Псков, чтобы сразиться за титул сильнейшей команды среди коллективов органов власти в 2019 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации шахмат Псковской области.

Среди участников как всегда были «гранды чемпионата» — все команды, когда-либо завоевавшие титул «чемпиона области». Действующий чемпион области команда ветеранов органов местного самоуправления (ОМСУ) Великих Лук, которая 5 раз завоевывала золотые медали чемпионата. Трехкратные чемпионы области — команды администрации области и ГУ МЧС России по Псковской области. Двукратный чемпион области — команда муниципалитета города Великие Луки, которая переживает последние годы не простые время в связи с кадровым изменением состава, смогла прибыть на соревнования, к сожалению, не в полном составе.

Открывая соревнования, руководитель областного комитета по спорту Елена Чернышева и президент областной федерации шахмат Дмитрий Шахов передали участникам состязаний приветствие от губернатора области Михаила Ведерникова с пожеланиями красивой и увлекательной борьбы в таком интересном и не имеющим аналогов турнире, поскольку в составах команд играют руководители органов власти, депутаты, федеральные прокуроры и судьи. Елена Чернышева отметила в своем выступлении, что турнир в этом году своеобразная репетиция перед юбилейным 15-м чемпионатом, который планируется провести на более высоком организационном уровне с приглашением всех команд, когда-либо участвующих в таком турнире. «Так что время потренироваться и собрать оптимальный состав еще будет», сказала и.о. председателя областного спорткомитета.

Как и ожидалось в фавориты турнира после первых трех туров, громившие других участников соревнований с сухим счетом 3-0, вырвались команды администрации области и регионального ГУ МЧС России, которые сохранили свое лидерство до предпоследнего тура.

Неожиданно активное сопротивление действующему чемпиону области — сборной ветеранов ОМСУВеликие Луки – с третьего по 7 туры оказали команды областной прокуратуры, следственного комитета, погрануправления, а команда Псковской таможни — бронзовый призер 2018 года — даже сыграла вничью с действующим чемпионом. Поэтому, потеряв перед последним туром значительное количество очков, ветераны уже не смогли сохранить свой титул чемпионов области, но уверенно вместе с Псковской таможней шли к завоеванию бронзовых медалей чемпионата. В принципиальном матче сборная «ветеранов» уступила команде ГУ МЧС России со счетом 1-2, которая с таким же счетом переиграла и администрацию области. Драматизм и кульминация турнира, второй год подряд, пришлась на последний тур. Перед последним туром, сборной администрации области было достаточно сыграть вничью с «ветеранами», чтобы обеспечить «золото» чемпионата, но. Шахматы, как и другие виды спорта, полны неожиданностей, требуют крепких нервов и воли к победе.

Команда ГУ МЧС России по Псковской области.

В последнем туре команда регионального ГУ МЧС России одержала уверенную победу над командой муниципалитета Великолукского района со счетом 3-0, а команда «ветеранов» в ходе упорной борьбы все же переиграли команду администрации области 2-1. В итоге, набрав одинаковое количество очков, но по итогам личной встречи, команда ГУ МЧС России по Псковской области в четвертый раз завоевала титул чемпионов области, серебряные медали, как и в 2018 году снова у команды администрации области.

Команда администрации Псковской области.

Бронзовые медали чемпионата области – у команды ветеранов органов местного самоуправления города Великие Луки. 100% результат на своих досках, выступая за свои команды показали заместитель начальника регионального ГУ МЧС России Артур Бугаев и уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов (администрация Псковской области).

Награждая призеров чемпионата медалями и грамотами с портретом великого земляка первого русского мастера А.Д.Петрову, 220-летие которого отмечали в этом году, президент областной федерации шахмат Дмитрий Шахов отметил возросший уровень игры команд: следственного комитета и прокуратуры, погрануправления ФСБ России, но, особенно, Псковской таможни.

Как подчеркнул Дмитрий Шахов, этому способствует то, что только в Псковской таможне — единственном органе власти, по решению ее руководителя, генерала-майора Светланы Степановой проводится ежегодно первенство среди коллектива. Потом его сотрудники участвуют в соревнованиях по шахматам на окружном и федеральном уровнях.

Команда ветеранов ОМСУ города Великие Луки.

Чемпионат области обсчитан на международный и российский шахматный рейтинг, его обслуживали судьи 1 категории Светлана Ханнанова и Андрей Лилейкин, а также Николай Якушкин.