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Спорт

Свыше 80 шахматистов боролись за новогодний кубок в Пыталово

23.12.2019 16:25|ПсковКомментариев: 0

Более 80 шахматистов съехались на открытый турнир по быстрым шахматам «Пыталово-2019», который прошел впервые в истории города. Как сообщил Псковской Ленте Новостей директор турнира Андрей Байбарацкий, задуманный первоначально как местный, турнир получился областного масштаба, так как в нем приняли участие шахматисты из Пскова, Великих Лук, Пыталово, Красногородска, Псковского и Великолукского районов, Опочки, Острова, Себежа, Порхова.

«Конечно, тот турнир, который получился – это результат действия большой команды. В первую очередь нам помогла администрация Пыталовского района, и лично глава района Вера Кондратьева, которая поддержала нашу инициативу, помогла в организационных моментах и вручила призы на закрытии участникам. Огромную работу провела директор ДДТ - Маргарита Михайлова, которая привлекла внимание к турниру местных спонсоров», - пояснил Андрей Байбарацкий, отметив, что задумка о турнире появилась уже давно, так как детей, занимающихся шахматами, в Пыталово и в соседних поселках много. Так, в прошлом году был проведен товарищеский матч с шахматистами из Красногородска, а в этом решили пойти дальше и сделать турнир для всех желающих.

Соревнования состояли из 10 партий, каждому участнику отводилось 10 минут с добавлением 5 секунд после каждого сделанного хода. Так как на турнире было много опытных игроков (призеров областных и городских соревнований), то борьба за призы развернулась напряженная, и дистанцию без поражений не удалось пройти никому.

Обладателя кубка определил только последний тур, в котором встретились псковичи Дмитрий Герасимов и Вадим Климанов. Оба шахматиста оторвались от своих преследователей, но ничья не устраивала никого. Вадиму Климанов, играющему белыми фигурами, с самого начала удалось позиционно зажать соперника, и в итоге он довел свой перевес до решающего и победил. В активе Вадима 9 побед, у Дмитрия 8. Третье место завоевал шахматист Псковского района Владислав Мерзанюков с 8 победами.

Призами за лучшие результаты в своих возрастах были отмечены пскович Владимир Трифанов, великолучане Кирилл Титов, Илья Малашкин и Екатерина Арламова, а также Кирилл Байбарацкий и Алексей Ильин из Пыталово. Кроме того, все участники турнира получили новогодние подарки от пыталовского Деда Мороза.

Источник: Псковская Лента Новостей
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