Спорт

Свыше 80 шахматистов боролись за новогодний кубок в Пыталово

Более 80 шахматистов съехались на открытый турнир по быстрым шахматам «Пыталово-2019», который прошел впервые в истории города. Как сообщил Псковской Ленте Новостей директор турнира Андрей Байбарацкий, задуманный первоначально как местный, турнир получился областного масштаба, так как в нем приняли участие шахматисты из Пскова, Великих Лук, Пыталово, Красногородска, Псковского и Великолукского районов, Опочки, Острова, Себежа, Порхова.

«Конечно, тот турнир, который получился – это результат действия большой команды. В первую очередь нам помогла администрация Пыталовского района, и лично глава района Вера Кондратьева, которая поддержала нашу инициативу, помогла в организационных моментах и вручила призы на закрытии участникам. Огромную работу провела директор ДДТ - Маргарита Михайлова, которая привлекла внимание к турниру местных спонсоров», - пояснил Андрей Байбарацкий, отметив, что задумка о турнире появилась уже давно, так как детей, занимающихся шахматами, в Пыталово и в соседних поселках много. Так, в прошлом году был проведен товарищеский матч с шахматистами из Красногородска, а в этом решили пойти дальше и сделать турнир для всех желающих.

Соревнования состояли из 10 партий, каждому участнику отводилось 10 минут с добавлением 5 секунд после каждого сделанного хода. Так как на турнире было много опытных игроков (призеров областных и городских соревнований), то борьба за призы развернулась напряженная, и дистанцию без поражений не удалось пройти никому.