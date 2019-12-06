Спорт

В Пскове прошли областные соревнования по тяжелой атлетике

В Пскове в спорткомплексе средней школы №16 имени Героя России А. Воробьева прошел чемпионат и первенство области по тяжелой атлетике.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы соревнований, в них приняли участие спортсмены из псковских спортклубов ск "Пауэр" , «X PRESS» и ДЮСШ «Надежда», а также сборная Бежаницкого района.

Соревнования проходили в весовых и возрастных категориях среди юношей и девушек 2007 г.р. и моложе, юношей и девушек 2002-2006 г.р., юниоров мужчин и женщин. Абсолютными чемпионами в своих возрастных категориях стали среди юношей Дмитрий Коноплянников (ДЮСШ п.Бежаницы), среди девушек Ольга Демина (ДЮСШ «Надежда», г. Псков), среди мужчин и юниоров Александр Дмитриев из «X PRESS».

Александр Дмитриев также выполнил на турнире норматив кандидата в мастера спорта в супертяжелой весовой категории, обновив рекорды Псковской области.