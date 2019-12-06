Спорт

Дзюба вновь стал футболистом года по версии РФС

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба признан лучшим футболистом 2019 года, согласно опросу, проведенному Российским футбольным союзом (РФС) совместно с изданием «Спорт-Экспресс». «Российский футбольный союз поздравляет Артема Дзюбу!» - говорится в сообщении на сайте РФС. Весной ему будет вручен российский «Золотой мяч», передает «Интерфакс».

В нынешнем году Дзюба стал чемпионом России в составе «Зенита». Он лидирует в списке бомбардиров в текущем сезоне, регулярно забивал и за сборную России в матчах отборочной кампании чемпионата Европы 2020 года. Дзюба является капитаном национальной команды.

Премия «Лучший футболист года в России» появилась четыре года назад. Дзюба стал первым игроком, который выиграл ее дважды. Ранее он был признан лучшим футболистом-2018.

По правилам претендовать на победу могут все футболисты, выступавшие в РПЛ в 2019 году, независимо от гражданства, а также игроки национальной сборной России, выступающие в зарубежных чемпионатах.

В выборе лучшего футболиста года участвуют 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «Спорт-Экспресса», а также болельщики, голосовавшие на сайте газеты. Каждый участник голосования называл свою пятерку лучших, и игроки получали от 5 до 1 балла соответственно.