Спорт

Юные шахматисты Пыталовского района получили новогодние подарки

Президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов и глава Пыталовского района Вера Кондратьева вручили новогодние подарки юным шахматистам района, приехав к ним в гости в районный Дом детского творчества. Так, от областной Федерации в дар шахматной секции при Доме детского творчества переданы 15 комплектов шахматных фигур и досок, ряд исторических фотографий и книга о современных тенденциях в шахматах, а от главы района 5 современных электронных шахматных часов.

Фото: газета «Наша жизнь» (г. Пыталово)

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации шахмат, новое шахматное оборудование позволит регулярно организовывать на территории района соревнования по шахматам уже не менее чем на 50 участников на современном шахматном инвентаре. Для юных шахматистов района вице-президент областной федерации шахмат, кандидат в мастера спорта России Сергей Арефьев дал сеанс одновременной игры.

За достигнутые результаты по итогам 2019 года (второй результат среди районов Псковской области показали как взрослая, так и детская сборная района) руководство Федерации шахмат Псковской области предложило направить юношескую сборную Пыталовского района на первенство России по блицу и быстрым шахматам среди сельских шахматистов. Турнир пройдет в конце января в Удмуртии. При этом значительную часть расходов (проживание и питание) возьмет на себя федерация шахмат.

Как отметил Дмитрий Шахов, шахматисты Пыталовского района в последние годы заметно прибавили не только в классе игры, но и в создании условий для занятий шахматами, а также проведении детско-юношеских массовых соревнований. Налажено хорошее взаимодействие с руководством района и Дома детского творчества, где открыто специализированное помещение для шахмат и функционирует кружок для поклонников шахматного искусства.

В завершении поездки прошла встреча главы района Веры Кондратьевой, Дмитрия Шахова, Сергея Арефьева, директора районного ДДТ Маргариты Васильевой и организатора шахматного движения в Пыталовском районе Андрея Бабарацкого. Они обсудили актуальные вопросы развития и поддержки шахмат в Пыталовском районе.