Спорт

Завершены финалы кубков Пскова по шахматам

В предновогодние субботу и в воскресенье декабря в Пскове завершились последние соревнования по шахматам городского спортивного календаря 2019 года - финалы открытых кубков Пскова по блицу и быстрым шахматам. Оба турнира проходили на электронных досках с прямой трансляцией в интернет, где каждый любитель шахмат мог наблюдать за увлекательной борьбой лучших шахматистов города и районов нашей области. Соревнования включены на обсчет международного и российского шахматного рейтинга, а также по их итогам будут рассчитаны нормы спортивных разрядов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации шахмат Псковской области.

Финалы Кубков Пскова — это завершающие турниры 3-х этапного соревнования, проходившего в течении всего 2019 года. В финальную часть турнира по блицу пробились 13 шахматистов, а турнира по быстрым шахматам — 14.

В результате упорной борьбы победителем турниров стал Мастер ФИДЕ из Пушкинских Гор Одиссей Судейманянц, который оформил шахматный золотой дубль, выиграв все 2 кубка Пскова 2019 года.

Обслуживали турниры бригада судей: Светлана Ханнанова (главный судья), Андрей Лилейкин (главный секретарь), Сергей Арефьев и Андрей Абаровский.

Вице-президент ФШПО Скргей Арефьев, главный организатор городских соревнований, вручил победителю Кубки Пскова, призерам и другим участникам финальных соревнований заслуженные награды, а также поблагодарил всех финалистов за участие и отличную, бескомпромиссную борьбу.

Итоги Финала Кубка Пскова 2019 года по блицу:

1 место — Одиссей Сулейманянц (Пушкинские Горы).

2 место — Григорий Шаранков (Псков).

3 место — Самсонов Святослав (Псков).

Итоги Финала Кубка г.Псков 2019 года по быстрым шахматам: