Спорт

Более 150 участников собрали чемпионат и первенство Псковской области по рукопашному бою

29 декабря в Пскове в УСК «Олимп» при поддержке комитета по спорту Псковской области прошли чемпионат и первенство региона по рукопашному бою.

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в региональной федерации рукопашного боя, всего в соревнованиях приняли участие 155 спортсменов из пяти городов: Пскова, Великих Лук, Острова, Печор, Гдова. Соревнования стали отборочными в сборную области. Финалистам категорий, где было шесть и более спортсменов будут присвоены разряды.

«Это второй чемпионат, который проводит наша федерация, созданная осенью 2018 года. Количество участников по сравнению с прошлым годом выросло ровно в полтора раза. И если в прошлом году наша судейская бригада наполовину состояла из судей Ленобласти, то сейчас мы работаем сами, приглашая только главного судью. Это заслуга учредителя и старшего тренера федерации – Владимира Евдокимова и его учеников, к которым отношусь и я», - поделилась президент псковской региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова.

Почетным гостем соревнований стала уполномоченный по правам ребенка Псковской области Наталия Соколова, она тепло поприветствовала участников и приняла участие в награждении младших категорий. С показательными выступлениями на открытии соревнований выступили казаки общественного объединения «Псковская казачья линия» и спортсмены псковской спортивной школы «Мастер».