Спорт

Сборная России вышла в плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею

Хоккеисты молодежной сборной России нанесли поражение сверстникам из Германии в матче чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет, передает «Интерфакс».

Результат встречи – 6:1 (2:0, 3:0, 1:1) в пользу россиян.

Победа позволила сборной России завоевать путевку в четвертьфинал. До начала встречи сборные России и Германии имели по три очка и делили четвертое-пятое место в группе В (но у россиян было преимущество по дополнительным показателям), а в плей-офф выходят первые четыре сборные.

Сейчас у сборной России 6 очков, она занимает второе место, на два очка уступая лидирующей команде США. 6 баллов имеет также Канада, которая позднее во вторник играет с Чехией (4 очка). Германия – на последнем месте (3).

С кем именно Россия сыграет в четвертьфинале, станет известно во вторник поздним вечером.

Чемпионат проходит в Чехии.