Спорт

Псковичи побили рекорды по отжиманию 1 января. ФОТО

Псковичи встретились 1 января на воркаут-площадке, чтобы отжаться максимальное количество раз за один подход, сообщил Псковской Ленте Новостей один из инициаторов спортивного мероприятия Сергей Елизаров.

«Первое января - самое время начать с позитива и вызова самому себе! 2 месяца мы регулярно проводили совместные тренировки и поддерживали друг друга! Цель была - выложиться по полной и нам это удалось!» - рассказал он.

В итоге Сергей Елизаров отжался 94 раза. Самый юный - 9-летний участник - 45 раз. Рекордсменом стал Иван Лопаев, который отжался 100 раз.

«Такие спортивные мероприятия сближают и укрепляют организм! Но самые главные победы каждого из нас еще впереди!» - уверен Сергей Елизаров.