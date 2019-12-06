Спорт

Победителей городской Спартакиады среди предприятий и организаций наградили в Пскове

27 декабря в Комитете по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова прошло торжественное награждение победителей городской Спартакиады среди предприятий и организаций города Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей, в спартакиаде участие приняло 25 предприятий города Пскова и порядка 350 спортсменов.

Соревнования проводились по следующим направлениям: спортивная эстафета, настольный теннис, дартс, шахматы, квиз, компьютерный спорт, а также мини-футбол.

Места на пьедестале распределились следующим образом:

1 место команда СРП «Простория»

2 место команда Экокабель

3 место команда «Псковвтормет»

Организатор спартакиады: Комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова.

Партнёр турнира: Псковское региональное отделение Союза Машиностроителей России.