Победителей городской Спартакиады среди предприятий и организаций наградили в Пскове

27 декабря в Комитете по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова прошло торжественное награждение победителей городской Спартакиады среди предприятий и организаций города Пскова.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей, в спартакиаде участие приняло 25 предприятий города Пскова и порядка 350 спортсменов.
Соревнования проводились по следующим направлениям: спортивная эстафета, настольный теннис, дартс, шахматы, квиз, компьютерный спорт, а также мини-футбол.
Места на пьедестале распределились следующим образом:
1 место команда СРП «Простория»
2 место команда Экокабель
3 место команда «Псковвтормет»
Организатор спартакиады: Комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова.
Партнёр турнира: Псковское региональное отделение Союза Машиностроителей России.