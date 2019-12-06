Спорт

Российские хоккеисты вышли в финал молодежного чемпионата мира

Фото: ТАСС/Zuma/Simon Hasteg

Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, обыграв в овертайме команду Швеции. Встреча, прошедшая в чешском городе Острава 4 января, завершилась со счетом 5:4 в пользу россиян, сообщают «Известия».

Среди россиян шайбы забросили Иван Морозов (4-я, 64-я минуты), Александр Хованов (6) и Егор Соколов (13, 49). У шведов отличились хоккеисты Расмус Сандин (1, 32), Самуэль Фагемо (15) и Нильс Лундквист (45).

В другом полуфинале в этот же день встретятся команды Канады и Финляндии. Матч за третье место и финал пройдут в Остраве 5 января.

Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею 2 января, победив команду из Швейцарии. Встреча со швейцарцами завершилась со счетом 3:1.

В четвертьфинал россияне пробились благодаря победе над немцами 31 декабря. Эта игра завершилась со счетом 6:1.