Спорт

Определился соперник российских хоккеистов в финале молодежного ЧМ

Хоккеисты молодежной сборной Канады (игроки до 20 лет) одержали крупную победу над сверстниками из Финляндии и вышли в финал чемпионата мира, где сыграют с командой России, сообщает РИА «Новости».

Встреча команд Канады и Финляндии состоялась в чешской Остраве на Остравар-Арене. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коннор Макмайкл, Алекси Лафренье (на его счету два гола), Джейми Драйсдейл и Тай Делландреа.

Ранее в субботу сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии, обыграв в овертайме команду Швеции.

Встреча в Остраве завершилась со счетом 5:4 (3:2, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу россиян, в составе которых шайбы забросили Иван Морозов (4-я и 64-я минуты), Александр Хованов (6-я) и Егор Соколов (13-я, 49-я). У шведов отличились Расмус Сандин (1-я, 32-я), Самуэль Фагемо (15-я) и Нильс Лундквист (45-я).

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что игроки молодежной сборной России проявили бойцовский характер в матче со Швецией. Он выразил надежду на победу в финале и поблагодарил болельщиков.

Нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин после победы сборной России над Швецией выложил в Instagram видео победной шайбы Ивана Морозова в овертайме, добавив хештег #такойхоккейнамнужен.