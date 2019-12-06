Спорт

Российский лыжник Большунов впервые выиграл общий зачет «Тур де Ски»

Россиянин Александр Большунов впервые в карьере стал победителем многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», сообщает «Интерфакс».

Место на высшей строчке общего зачета он обеспечил себе, финишировав четвертым в масс-старте свободным стилем (10 км) на заключительном этапе «Тур де Ски» в Италии.

В свою очередь, занимавший первое место в общем зачете норвежец Йоханнес Клебо финишировал в гонке с общего старта за пределами второй десятки, а в итоговой классификации он разместился на третьем месте. Клебо являлся действующим победителем «Тур де Ски».

Второе место по итогам «Тур де Ски» занял еще один россиянин, Сергей Устюгов (в масс-старте финишировал шестым).

Новый победитель «Тур де Ски» Большунов - бронзовый и трехкратный серебряный призер Олимпиады-2018 и четырехкратный серебряный призер чемпионата мира-2019.

Ранее в женской классификации победу по итогам «Тур де Ски» одержала норвежка Тереза Йохауг. Второй стала россиянка Наталья Непряева, третьей - норвежка Ингвильд Эстберг.

«Тур де Ски» проводится с сезона-2006/07. Представители России его выигрывали дважды: в сезоне-2012/13 триумфатором стал Александр Легков, через четыре года - Сергей Устюгов.