Спорт

«Матч ТВ» показал вместо нынешнего финала молодежного чемпионата мира по хоккею игру 2011 года

Телеканал «Матч ТВ» во время трансляции финального матча молодежного чемпионата мира по хоккею на «Первом канале» показал запись аналогичной игры 2011 года, которая завершилась победой сборной России. Некоторые болельщики поздравили российских хоккеистов, хотя в матче, который прошел накануне, они проиграли, пишет портал «Дождь».

В финале этого чемпионата, который проходил в Чехии, Россия играла с Канадой. Матч завершился со счетом 4:3 в пользу канадцев.

Матчи группового этапа и четвертьфинальную игру показывал «Матч ТВ». Когда сборная России вышла в полуфинал, сетку изменили: полуфинал и финал транслировал «Первый».

Во время финальной игры «Матч ТВ» показал запись игры Россия — Канада 2011 года, завершившейся со счетом 5:3 в пользу россиян.

В числе тех, кто ошибочно поздравил россиян с победой в соцсетях, — телеканал «Москва 24», председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов. Позднее они удалили записи. Тарасов объяснил поздравление тем, что это было условием игры, в которую он проиграл.