Спорт

В Великих Луках пройдет турнир по боевому самбо памяти Александра Матросова

С 10 по 13 января в Великих Луках пройдет Всероссийский турнир по самбо среди мужчин и женщин и по боевому самбо среди мужчин «Подвиг Героя Советского Союза Александра Матросова», сообщает портал sport60.ru.

Соревнования будут проходить в СК «Стрелец» на улице Ботвина, 4а.

Организаторами соревнований выступают комитет по спорту Псковской области, комитет по физической культуре и спорта администрации г. Великие Луки, АНО «Клуб спортивных единоборств "Отечество - Псковская область"», МБУ ДО «ДЮСШ "Мастер"» и Псковское областное региональное отделение ОФ-СОО «Всероссийской федерации самбо».