Спорт

360 участников соберет первенство Пскова по мини-баскетболу

С 14 по 17 января в Пскове пройдет первенство города по мини-баскетболу среди общеобразовательных учреждений. 360 учащихся более чем 20 школ города проявят себя на соревнованиях, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Фото с официального сайта города Пскова.

По правилам мини-баскетбола, к участию допускаются дети 12 лет и младше. Судейство ведется по облегченным правилам баскетбола: размеры площадки остаются стандартными, но отсутствует линия трехочковых бросков, а линия штрафного броска расположена в 4 метрах от щита, кольцо располагается на высоте 2,6 метра, а вес мяча не превышает 500 граммов. Игра проводится в два тайма по 16 минут с 10-минутным перерывом.

В соревнованиях примут участие команды мальчиков и девочек, по 5 человек каждая. Завершится первенство награждением лучших команд.

Организатором мероприятия выступает управление образования администрации города Пскова.