Спорт

Псковский легкоатлет Константин Шабанов стал вторым на «Рождественских стартах» в Екатеринбурге

Пскович Константин Шабанов завоевал серебряную медаль на 29-х «Рождественских стартах – Мемориале Э. С. Яламова», прошедших 7 января в городе Екатеринбурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Центр спортивной подготовки Псковской области представлял победитель 15 чемпионатов России (личных и командных) Константин Шабанов на коронной дистанции 60 метров с барьерами. К сожалению, его брат Филипп Шабанов, также являющийся фаворитом в барьерном спринте, не принял участие в соревновании из-за недомогания.

Как отметили в Центре спортивной подготовки Псковской области, к удивлению специалистов, на барьерах многоборец Артем Макаренко победил с солидным результатом 7.60 у опытного Шабанова, показавшего результат 7.66.

«Это только начало сезона, до чемпионата страны в помещении еще месяц, будем работать и показывать результат», - прокомментировал сам спортсмен свое выступление.

Соревнование показывал в прямом эфире телеканал «Матч! Страна».