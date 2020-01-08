Спорт

Названы сроки проведения XVII Псковской парусной регаты

Соревнования 17-й Псковской парусной регаты внесены в план-календарь 2020 спортмероприятий ВФПС, а также в календарь Международной Ассоциации яхт класса «Микро» (IMCCA) Euro Micro Cup 2020 и календарь мероприятий комитета по спорту Псковской области. Данная информация опубликована в группе «Псковская Парусная регата» ВКонтакте.

Соревнования состоятся в традиционное для Псковской регаты время – с 11 по 15 июня, с базированием в бухте пансионата ЦБР «Кривск» на Псковском озере.

При этом, в те же сроки в плане-календаре ВФПС намечено проведение других официальных детско-юношеских соревнований: X Летняя Спартакиада учащихся в Таганроге с 10 по 16 июня 2020

- 2-й этап Кубка России в классе «Луч» и Малый Кубок яхт-клуба «Балтиец» - с 11 по 15 июня 2020



Соревнования 17-й Псковской парусной регаты являются официальными спортивными мероприятиями, которые, в соответствии с регламентом ВФПС «Система соревнований по парусному спорту, включенных в план-календарь ВФПС» (2.12.2019), будут включены в календарь мероприятий Международной Федерации парусного спорта World Sailing и ЕКП министерства спорта РФ, и будут проводиться в соответствии с положениями регламентов ВФПС, World Sailing и IMCCA. Положения о соревнованиях будут опубликованы в начале февраля 2020 года.