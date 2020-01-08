Спорт

Россиянки финишировали последними в масс-старте на этапе КМ по биатлону

Российские биатлонистки Светлана Миронова и Лариса Куклина финишировали в качестве аутсайдеров гонки с общего старта (12,5 км) на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает «Интерфакс».

Миронова допустила 10 неточных выстрелов и заняла предпоследнее, 29-е место с отставанием от первого в 5 минут 23 секунды. На счету Куклиной 11 промахов, она стала последней, 30-й, с отставанием от первой строчки в 5 минут 25,6 секунды.

Другие российские биатлонистки в гонке участия не принимали.

Победителем гонки стала финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, преодолевшая дистанцию за 39 минут 58,9 секунды с одним промахом.

Второе место заняла норвежка Тириль Экхофф. Она финишировала спустя 30,2 секунды после победительницы, совершив четыре промаха.

Третьей стала еще одна представительница Норвегии Марте Рейселанд, у которой три промаха и 35 секунд отставания.

Спортсменкам пришлось стрелять при сильном ветре, что у многих повлияло на качестве стрельбы. Некоторые биатлонистки допустили по пять промахов из пяти выстрелов на одном огневом рубеже. При этом белоруска Ирина Кривко до последнего, четвертого огневого рубежа оставалась единственной, не имеющей промахов. Но потом она четыре раза выстрелила неточно и со второго места опустилась на седьмое. Победительнице она уступила 1 минуту 40,7 секунды, а до последней стрельбы отставала лишь на девять секунд.