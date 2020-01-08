Спорт

Пять спортплощадок для сдачи ГТО построят в Псковской области в этом году

В Псковской области в этом году будут открыты пять новых специализированных спортивных площадок для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Соответствующее соглашение уже подписано между администрацией Псковской области и министерством спорта Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, спортивные объекты, которые будут оборудованы специализированными тренажерами и установками для тренировки и тестирования ГТО, планируется построить в Куньинском, Невельском, Гдовском, Локнянском и Себежском районах. Работы будут идти в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

На приобретение оборудования для каждой спортивной площадки будет направлено более 3 млн рублей из консолидированного бюджета. Аукцион на закупку спортивного инвентаря будет объявлен в ближайшее время. Подготовку основания и монтаж оборудования на спортивных площадках ГТО проведут за счет муниципальных образований.

Новые спорткомплексы позволят большему числу активных жителей Псковской области заниматься физкультурой и совершенствовать свои спортивные достижения. Здесь же спортсмены смогут проводить тренировки по воркауту.

Напомним, в 2019 году в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» в Псковской области было открыто 10 спортивных площадок для тренировки и сдачи норм ГТО.