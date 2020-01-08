Спорт

Шахматный праздник прошел в Бежаницком районе

В Бежаницкой средней школе прошел шахматный праздник, посвященный 11-летию шахматного всеобуча в школе и подведению итогов конкурса на лучшую работу по проведению «шахматного всеобуча» в государственных и муниципальных бюджетных образовательных организациях Псковской области, организованного областной Федерацией шахмат и Комитетом по образованию области при поддержке Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко и Федерации шахмат России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе федерации шахмат Псковской области.

В 2019 году победителем областного этапа данного конкурса стала Бежаницкая школа. Подвести итоги в школу приехали гости: Дмитрий Шахов, уполномоченный по правам человека в Псковской области, президент федерации шахмат в Псковской области Анатолий Копосов, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Николай Агафонов, представитель комитета по образованию Псковской области.

Выступая перед участниками торжественного собрания, Дмитрий Шахов особо отметил, что успех любой школы в развитии шахматного образования возможен только при слаженной и скоординированной работе учителя шахмат и директора школы, администрации образовательного учреждения, а также при поддержке главы муниципалитета. Все это продемонстрировал Бежаницкий район, который впервые за пятилетнюю историю проведения в Псковской области данного конкурса, выиграл его. Причем за победу соревновались не только районные школы, но и образовательные организации городов Пскова и Великих Лук, сказал Президент областной Федерации шахмат. В завершении своего поздравления Дмитрий Шахов, обращаясь к родителям ребят, которые еще раздумывают о занятиях шахматами, особо подчеркнул: «Если вы хотите, чтобы ваши дети выросли умными, образованными и интеллектуально развитыми, нашли достойное место в нашем обществе, то шахматы в этом надежная опора и подмога».

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Анатолий Копосов, вручая почетные грамоты и награды учителю шахмат Светлане Алексеевой и администрации школы, поблагодарил их за совместную деятельность во благо детей Бежаницкого района по развитию шахматного образования, а также активность по участию в конкурсе. «Самое важное, а я присутствовал на многих школьных праздниках, посвященных шахматам то, что сегодня вы показали одно из самых важных — умение бережно хранить историю введения и последующего развития шахматного всеобуча в школе, помнить тех людей, кто стоял у истоков этого замечательного мероприятия», - сказал он.