Спорт

Клуб «ЦСКА» будет развивать регби в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заключил с руководством регби-клуба «ЦСКА» соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в развитии детского и профессионального регби на территории региона.

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, торжественная церемония прошла в Москве на встрече попечительского совета регби-клуба «ЦСКА». Подписи под документом поставили глава региона Михаил Ведерников и президент клуба Алексей Митрюшин.

«Вы все - большая, сплоченная, неравнодушная, результативная, профессиональная команда. И мне приятно, что Псковская область к ней присоединилась», - отметил Михаил Ведерников в ходе церемонии.

Глава региона подчеркнул, что сотрудничество регби-клуба «ЦСКА» с регионом началось еще до подписания соглашения, и поблагодарил Федерацию и клуб за поддержку регионального благотворительного проекта. В канун Нового года 260 ребят из Псковской области смогли посетить столицу и побывать на праздничных представлениях. Большая часть детей, обратил внимание губернатор, нуждается в особом внимании - это сироты, ребята с ограниченными возможностями здоровья или находящиеся в трудных жизненных ситуациях. Увидеть столицу смогли и те, кто достиг хороших результатов в спорте и учебе.

«В Псковской области официально регби занимается всего 8 человек. Но говорят, что с низкого старта уходишь быстрее, поэтому я надеюсь, что совместными усилиями мы сможем динамично развивать этот вид спорта», - заметил Михаил Ведерников и обратил внимание, что еще полтора десятилетия назад в регионе зародилось движение тхэквондо, в котором сейчас участвуют уже более тысячи спортсменов.

В свою очередь Алексей Митрюшин отметил, что для регби-клуба «ЦСКА» большая честь работать на Псковской земле. «Мы постараемся сделать так, чтобы в Пскове зародился и масштабировался регби. Мы будем организовывать партнерские турниры, приезжать с мастер-классами и привозить профессиональных игроков, чтобы те демонстрировали свой уровень мастерства. В первую очередь начнем с детского регби. Как только поймем, что в Пскове появились по-настоящему увлеченные энтузиасты - приложим все усилия, чтобы в Пскове появилась собственная регбийная команда. Мы считаем, что Псков может достойно развить этот вид спорта, чтобы в дальнейшем выступать и на международной арене», - заметил по итогам подписания Алексей Митрюшин.

Соглашение направлено на развитие детского и профессионального регби, в том числе создание и модернизацию материально-технической спортивной базы для подготовки спортивного резерва и осуществления тренировок профессиональных спортсменов. Документ также подразумевает комплекс мероприятий по развитию и пропаганде физической культуры и спорта среди детей и подростков, граждан, проживающих на территории Псковской области.