Спорт

Хоккейный матч между псковской командой «Торнадо» и канадской «Скрюэнболт» пройдет в Ледовом дворце

Во вторник, 21 января, в 18.45 Ледовый дворец Пскова ждет всех псковичей поддержать главную команду города - «Торнадо», которая впервые в своей истории проведет международный матч против родоначальников хоккея - канадцев. В гости к псковичам прибывает любительская дружина из Калгари - «Скрюэнболт», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Команда из Канады не впервые выезжает за пределы родной страны: колеся по свету в качестве туристов, любители хоккея из Калгари проводят товарищеские игры в городах, через которые проходят их маршрут - на их счету свыше 20 встреч в Европе. Так, в 2013 году канадцы сыграли в Уэльсе с местным хокейным клубом «Кардифф», а в 2014 году вышли на лед против питерской сборной СПБХЛ. В обеих встречах канадцы были сильнее, что свидетельствует о профессиональном отношении к делу в коллективе состоящем преимущественно из практикующих врачей.

Принимать канадцев на псковском льду будет хоккейная команда, чья история началась только в конце 2019 года - «Торнадо». Она была образована при поддержке администрации Псковской области и генерального партнера проекта - компании «Мехуборка» из числа выпускников псковской секции хоккея, функционирующей с момента открытия Ледового дворца. Боевое крещение «Торнадо» (тренер - Леонид Автомов) прошло на домашнем Кубке губернатора Псковской области, где в единоборстве с опытными коллективами Санкт-Петербурга и Новгорода взяла бронзу. В планах хоккейной дружины Пскова - профессиональный статус и участие в профессиональных соревнованиях.

На международный матч Леонид Автомов заявил следующий состав:

Вратари: Косыгин, Попов

Защитники: Тарашкевич, Скобелев, Кожемякин, Маркелов, Макаров, Маскалев

Нападающие: Курносов, Русанов, Миронов, Казанкин, Садовников, Ипатов, Савенков, Анисимов, Степанов

Матч с канадцами будет проведен по любительским правилам. Вход в Ледовый дворец - свободный. Просьба заранее занимать места. Также будет организована прямая трансляция события по ссылке.