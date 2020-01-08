Спорт

«Супер фитнес» предлагает скидки для новичков

Клуб «Супер фитнес» предлагает 15%-ную скидку для новичков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-клубе, в акции участвует «программа 21», предложение действительно до 22 января.

Программа включает в себя:

21 день фитнеса без ограничений по времени и количеству посещений;

доступ ко всем зонам клуба (тренажерный зал, зона кардио, групповые программы, сауна, зал единоборств и т.д);

фитнес-диагностика вашего здоровья на предмет готовности к нагрузкам;

сопровождение тренера с 3 персональными тренировками для гарантии результата.

5 персональных тренеров возьмут в работу только 15 первых записавшихся. Запишись сразу по телефону: 56-60-80.

Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес» и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте».