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Спорт

Школьники и спортсмены будут соревноваться в пулевой стрельбе в Пскове

20.01.2020 15:17|ПсковКомментариев: 0

Лично-командное первенство по пулевой стрельбе среди команд общеобразовательных учреждений пройдет 23 и 24 января в стрелковом тире центра «Патриот». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ со ссылкой на главного судью соревнований Виктора Павелко, турнир проводится в пятый раз и посвящен генералу армии, Герою Советского Союза, командующему Воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах Василию Маргелову.

Ожидается, что в первенстве примут участие около 20 школьных команд, а также спортсмены. В общей сложности 200-220 человек. Возраст участников - от 12 до 18 лет.

Школьникам предстоит выполнить одно упражнение - стрельба из пневматической винтовки с расстояния 5 метров. У каждого будет 3 пробных выстрела и 5 выстрелов на зачет. Спортсмены будут стрелять из пневматической винтовки и пистолета с расстояния 10 метров, каждому предоставляется по 20 выстрелов.

По итогам первенства будут определены лучшие команды и победители в личном зачете среди юношей и девушек в каждом упражнении.

Как отметил Виктор Павелко, в Пскове около 4 тысяч человек занимаются пулевой стрельбой в клубе «Юный стрелок». Это в основном учащиеся школ города. После каждого соревнования желающих практиковать этот вид спорта становится больше.

Организаторами соревнований выступают комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике и управление образования администрации Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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