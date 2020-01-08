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Спорт

«Супер фитнес» приглашает псковичек на йогалатес

20.01.2020 17:07|ПсковКомментариев: 0

Клуб «Супер фитнес» приглашает на открытый бесплатный урок по йогалатес, который пройдет во вторник, 21 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, начало занятия в 13 часов, проведет его Надежда Лунина.

«Никогда не поздно начать заниматься фитнесом! Даже если вы всю жизнь провели за рабочим столом и вдруг поняли, что так нельзя, что дальше становится только хуже, всегда найдутся такие занятия, которые вам подойдут», - пояснили в клубе, подчеркнув, что одно из таких направлений - именно йогалатес.

Йогалатес - это синтез нескольких самых полезных программ, а вернее, даже их «выжимка» из самых полезных для здоровья упражнений (пилатес, суставная гимнастика, фитнес-йога, реабилитационная гимнастика, МФР, дыхательные упражнения).

«Говорить о пользе этого занятия можно очень много, но это нужно прочувствовать. Уже с первого занятия вы узнаете очень много о своем теле и о том, что ему нужна помощь», - подчеркнули в клубе.

Отзывы на занятия йогалатесом можно прочитать по ссылке

Запись на открытый бесплатный урок по телефону: 56-60-80 или 8-921-110-68-63.

Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес» и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: Псковская Лента Новостей
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