Спорт

Первенство Псковской области по спортивным танцам пройдет 25 января в Писковичах

В спортивном комплексе в Писковичах в предстоящую субботу, 25 января, состоится ежегодное первенство Псковской области по спортивным танцам. Организаторами соревнований выступают комитет Псковской области по спорту и Псковская областная федерация танцевального спорта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, зрителей турнира ждет невероятно красивое зрелище — соревнование танцоров спортивных бальных танцев. На паркет в течение дня выйдут танцоры от четырех лет и до взрослых исполнителей. Среди участников турнира победители престижных конкурсов и те, кто только-только делает свои первые шаги в танцевальном искусстве.

Победители первенства Псковской области будут представлять Псковскую область на первенстве России, которое состоится в феврале.

«Это мероприятие может быть интересно абсолютно всем. Если вы еще только определяетесь, чем заниматься ребенку, то это отличный шанс показать ему мир танцев, пообщаться с родителями, чьи дети уже танцуют, узнать новое о танцах и жизни танцоров.

Если вы любите красивые шоу, то обязательно нужно приехать на вечернее отделение. Ведь именно там всех зрителей ждет накал борьбы среди спортивных пар — захватывающее зрелище, которое нельзя пропустить», - отмечают организаторы.

Турнир будет проходить с 10 часов, а первенство Псковской области — с 18.00.