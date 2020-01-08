Спорт

«Супер фитнес» предлагает фитнес-программу для похудения

Клуб «Супер фитнес» приглашает псковичей на «Фитнес-программу 21», которая поможет быстро прийти в форму после новогодних праздников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, для новичков действует скидка – 15%.

«Фитнес-программа 21» с гарантией результата позволит скинуть до 3 кг за 21 день. Она испытана на инструкторах клуба «Супер фитнес», участниках проектов «Будь в форме», «Революция тела».

Количество свободных мест у инструкторов ограничено, торопитесь воспользоваться и открыть для себя мир красоты, здоровья и долголетия! Запишитесь по телефону: 56-60-80.

Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес» и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте».