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18 байдарок получила псковская школа гребли «Ника»

21.01.2020 16:06|ПсковКомментариев: 0

18 байдарок получила Детско-юношеская спортивная школа «Ника». Об этом сообщает телеграм-канал «Псковский спорт». Церемония передачи байдарок состоялась на гребной базе по ул. Воеводы Шуйского, 9 сегодня, 21 января.

Учреждение лично посетил губернатор. «"Ника" как гребная база будет сохранена. Кажется, это главная победа псковской гребли со времен бронзы Матвеева на Олимпийских играх», - говорится в сообщении телеграм-канале.

Напомним, что в последние годы вопрос о необходимости улучшения материально-технической базы псковской школы гребли поднимался неоднократно.

 

Теги: #гребной спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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