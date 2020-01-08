Спорт

18 байдарок получила псковская школа гребли «Ника»

18 байдарок получила Детско-юношеская спортивная школа «Ника». Об этом сообщает телеграм-канал «Псковский спорт». Церемония передачи байдарок состоялась на гребной базе по ул. Воеводы Шуйского, 9 сегодня, 21 января.

Учреждение лично посетил губернатор. «"Ника" как гребная база будет сохранена. Кажется, это главная победа псковской гребли со времен бронзы Матвеева на Олимпийских играх», - говорится в сообщении телеграм-канале.

Напомним, что в последние годы вопрос о необходимости улучшения материально-технической базы псковской школы гребли поднимался неоднократно.