Спорт

«Зенит» объявил о создании женского футбольного клуба

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» принял решение создать женскую команду, она начнет свое выступление в официальных турнирах с сезона-2020. Как пишет ТАСС, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Главным тренером женского футбольного клуба «Зенит» назначена 39-летняя Ольга Порядина. Петербургская команда заявлена для участия в чемпионате России и кубке страны в сезоне 2020 года.

«Мы выбрали очень перспективного специалиста, - заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. - Она известная футболистка, играла на очень приличном уровне, у нее хороший тренерский опыт, а самое главное - есть огромное желание двигаться вперед, собрать хорошую команду, заниматься детско-юношеским женским футболом в Санкт-Петербурге, чтобы через короткое время мы видели воспитанников Петербурга и Ленинградской области. Команда будет развиваться в рамках структуры футбольного клуба "Зенит". Мы реалисты и понимаем, что команда за один сезон не строится, но хотим, чтобы женский футбольный клуб "Зенит" был в лидерах чемпионата уже через один-два сезона».

Порядина является пятикратной чемпионкой России и девятикратной обладательницей национального кубка. Она выступала за воронежскую «Энергию», краснодарскую «Кубаночку», тольяттинскую «Ладу» и подмосковную «Россиянку». С 2003 по 2011 год выступала за сборную России.

С 2012 года Порядина начала тренерскую карьеру, первым местом ее работы стала «Россиянка», затем она была тренером женской юниорской сборной России (игроки до 17 лет), с августа 2018 года входит в тренерский штаб женской молодежной сборной России.