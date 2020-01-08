Спорт

Вопрос доступности детско-юношеского спорта поднял псковский общественник Иван Васильев

Вопрос доступности детско-юношеского спорта поставил перед властями города Пскова фельдшер, общественник Иван Васильев. Свое обращение в адрес главы города Елены Полонской он опубликовал на сайте губернатора Псковской области.

По словам Ивана Васильева, на протяжении последних нескольких лет в Пскове существует острая проблема невозможности детей и подростков заниматься спортом из-за отсутствия тренерских ставок (и соответственно тренеров) в спортивных школах города. Эта острая проблема неоднократно поднималась в последние два года на разных уровнях, в том числе Иван Васильев обозначал ее в своем выступлении на публичных слушаниях по проекту бюджета на 2020 год. «Всего было необходимо создать на конец 2019 года новых 30 тренерских ставок, в частности, по таким видам спорта как карате, дзюдо, баскетбол», - уточнил общественник.

В связи с этим он поинтересовался, «является ли защита детей и подростков от ужасов наркомании и алкоголизма приоритетом для администрации Пскова, озабочена ли администрация вопросами развития детского спорта, были ли в бюджет Пскова на 2020 год заложены денежные средства на создание 30 тренерских ставок и созданы ли тренерские ставки в настоящее время».

Спорт должен быть доступным, резюмировал Иван Васильев.