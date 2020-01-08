Спорт

В Великих Луках пройдет открытое первенство по дзюдо

25 января в городе Великие Луки в МУП СОК «Стрелец» состоится открытое первенство по дзюдо среди юношей 2006-2007, 2008-2009 годов рождения, мальчиков 2010-2011, 2012 годов рождения, среди девушек 2006-2007, 2008-2009 годов рождения и девочек 2010-2011, 2012 годов рождения.

Как сообщает портал SPORT60 со ссылкой на клуб единоборств «Отечество - Псковская область», на татами будут принимать участие сильнейшие спортсмены Псковской области.

Программа соревнований:

25 января - 08:30 - 10:00 - взвешивание участников;

- 10.00 - 11.30 - жеребьевка участников соревнований, освещение вопросов судейства соревнований, страховки участников соревнований от несчастных случаев, совещание с судьями и др.

- 12.00 - торжественное открытие соревнований.

- 12.30 - начало соревнований, борьба во всех весовых категориях, по окончанию борьбы награждение победителей и призёров соревнований.