Спорт

В Пскове пройдут матчи чемпионата области по хоккею

В выходные дни в Ледовом дворце Пскова пройдут очередные матчи регионального хоккейного чемпионата. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в субботу, 25 января, встретятся «Сталь» и «Порхов». Матч начнется в 10.30.

В 14.15 на лед выйдут «Барсы» и «Красный город».

В 15.30 начнется поединок «Родины» (Псковский район) и «Пскова».

В воскресенье, 26 января, пройдут следующие матчи.

16:45. «Беркут» Палкинский район – «ЛукиСпорт» Великие Луки.

20:30. «Плесков» – «Звезда».

21:45. «Легион» – «Родина» Псковский район (Ночная хоккейная лига).