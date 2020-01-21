Спорт

370 спортсменов примут участие в соревнованиях по тхэквондо в Пскове

В спортивном комплексе «Олимп» Пскова состоятся чемпионат и первенство Псковской области по тхэквондо ИТФ.

На соревнования, которые пройдут с 25 по 26 января, прибудут около 370 спортсменов.

Как отметили в региональной федерации тхэквондо ИТФ, участники приедут из Пскова, Острова, Печор, Пыталово и Псковского района. Юноши и девушки будут бороться за медали в возрастных категориях 9–10, 11–13, 14–17, 18–39 лет.

Сами соревнования будут проводиться по принципу двоеборья. Спортсмены выступают перед судьями с формальным комплексом (определенные последовательности движений защиты и нападения, которые включают в себя основные базовые стойки, блоки, удары руками и ногами), затем сражаются в спаррингах.

«По итогам соревнований будет сформирована сборная Псковской области, которая представит регион на первенстве и чемпионате России, которые состоятся в конце февраля в Сочи, а также на всероссийских соревнованиях на кубок Губернатора Псковской области в декабре текущего года», — рассказал президент региональной федерации Владимир Кочетов.

Как напомнили в пресс-службе администрации региона, активные темпы развития тхэквондо в Псковской области отметил губернатор Михаил Ведерников во время подписания соглашения с клубом «ЦСКА» по развитию регби в регионе.