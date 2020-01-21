Спорт

Россияне заняли весь пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию

Российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал в парном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золотые медали, передает Р-Спорт.

Бойкова и Козловский, лидировавшие после короткой программы (82,34 балла), получили за свое выступление в произвольной программе оценку в 152,24 и набрали в сумме 234,58 балла.

Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (208,64), Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,53) стали бронзовыми призерами.