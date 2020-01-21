Спорт

Михаил Ведерников и Александр Братчиков вручили псковским гребцам 18 новых лодок

Губернатор Псковской области назвал чудом тот факт, что псковским гребцам только за прошлый год удалось завоевать 23 медали на Первенстве России и Всероссийских соревнованиях по гребному спорту. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.



Фото здесь и далее - Instagram Михаила Ведерникова

«Это можно назвать чудом, учитывая ограниченные ресурсы и состояние спортивного инвентаря школы олимпийского резерва «Ника». Уверен, результаты региона будут еще выше, если эту проблему помочь решить», - поделился глава региона.

Он сообщил, что вместе с главой администрации Пскова Александром Братчиковым передал гребцам 18 новых спортивных лодок.

«Следующий шаг - приобретение тренажеров, а в течение трех лет постараемся полностью закрыть потребность школы в инвентаре», - добавил Михаил Ведерников.

Также губернатор вручил благодарственные письма ведущим тренерам учреждения Сергею Николаеву и Михаилу Самарину.

«При взгляде на них сразу вспоминаются легендарные тренеры из фильмов: неизменно оптимистичные, профессиональные, харизматичные, готовые наперекор всему вдохновлять спортсменов и добиваться исключительных результатов. Друзья, спасибо за труд!», - поблагодарил тренерский состав «Ники» глава региона.

«У нас сформировалась сильная школа гребли, и это одна из наших важнейших точек роста для молодых спортсменов Псковской области. Будем ее развивать», - заключил Михаил Ведерников.