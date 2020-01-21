Спорт

Российские биатлонисты повторили антирекорд по гонкам без медалей

Мужской масс-старт в словенской Поклюке стал 25-й гонкой подряд, в которой представители сборной России не сумели войти в призовую тройку, сообщает РБК. Таким образом, россияне повторили антирекорд по количеству гонок без медалей на этапах Кубка мира по биатлону.

Последний раз представитель сборной России завоевывал медаль на этапе Кубка мира в середине декабря в в австрийском Хохфильцене. На этом этапе Логинов завоевал серебро в гонке преследования, а женская сборная стала второй в эстафете.

Предыдущий антирекорд был установлен сборной России в 2016 году. Тогда серия достигла 25 гонок после чемпионата мира в норвежском Холменколлене, на котором российская команда впервые в истории осталась без наград.

Серия гонок без медалей может стать рекордной в том случае, если российским биатлонисткам не удастся попасть на подиум в масс-старте. Гонка состоится в воскресенье и начнется в 17.00 мск.