Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Детская обувь для зимы
Дело Гавунаса
Рекомендовано самой природой
отпечаталось в сердце
Телефон прямого эфира 56-73-72
Рейтингомер Командный зачет
Гражданская пресса в 2019
ТОП-100 псковских миллионеров
Гонки по вертикали
ТОП-100 влиятельных псковичей
 
 
 
ещё Спорт 21.01.2020 20:141 Канадцы обыграли псковичей в международном хоккейном матче — 2:3 26.01.2020 16:180 Российские биатлонисты повторили антирекорд по гонкам без медалей 25.01.2020 22:330 Псковские боксеры одержали победу по итогам международного турнира 25.01.2020 18:351 Михаил Ведерников и Александр Братчиков вручили псковским гребцам 18 новых лодок 24.01.2020 23:580 Россияне заняли весь пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию 24.01.2020 20:460 В Пскове пройдут матчи чемпионата области по хоккею
 
 
 
Самое популярное 20.01.2020 08:370 Пять человек погибли из-за прорыва трубы в пермском хостеле 19.01.2020 15:520 Актрису Нину Русланову госпитализировали 21.01.2020 12:3810 Марина Гаращенко: Программа модернизации первичного звена здравоохранения стартует с 1 июля 25.01.2020 16:495 Обвешанную «соболями» Оксану Федорову опозорили за безвкусицу 21.01.2020 11:491 Псковская область окажется в эпицентре шторма
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Российские биатлонисты повторили антирекорд по гонкам без медалей

26.01.2020 16:18|ПсковКомментариев: 0

Мужской масс-старт в словенской Поклюке стал 25-й гонкой подряд, в которой представители сборной России не сумели войти в призовую тройку, сообщает РБК. Таким образом, россияне повторили антирекорд по количеству гонок без медалей на этапах Кубка мира по биатлону. 

Последний раз представитель сборной России завоевывал медаль на этапе Кубка мира в середине декабря в в австрийском Хохфильцене. На этом этапе Логинов завоевал серебро в гонке преследования, а женская сборная стала второй в эстафете.

Предыдущий антирекорд был установлен сборной России в 2016 году. Тогда серия достигла 25 гонок после чемпионата мира в норвежском Холменколлене, на котором российская команда впервые в истории осталась без наград.

Серия гонок без медалей может стать рекордной в том случае, если российским биатлонисткам не удастся попасть на подиум в масс-старте. Гонка состоится в воскресенье и начнется в 17.00 мск.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас угроза распространения смертельного китайского вируса?
В опросе приняло участие 3 человека
26.01.2020, 16:564 Вице-премьер Голикова заявила об ошибках при оптимизации здравоохранения 26.01.2020, 16:270 МЧС призывает псковичей соблюдать меры предосторожности при эксплуатации электроприборов 26.01.2020, 16:180 Российские биатлонисты повторили антирекорд по гонкам без медалей 26.01.2020, 16:052 Осужденная в России израильтянка Иссасхар попросила Путина о помиловании
26.01.2020, 15:392 Названы сжигающие жир и наращивающие мышцы продукты 26.01.2020, 15:090 Глава Сбербанка назвал лучшую валюту для хранения сбережений 26.01.2020, 14:590 В Пскове представят программу, посвященную 160-летию со дня рождения Чехова 26.01.2020, 14:483 Олег Михайлов может стать кандидатом от КПРФ на выборах главы Печорского района
26.01.2020, 13:480 «Будьте не мертвые, а живые души»: в Воскресной школе храма Жен мироносиц прошла открытая лекция по истории русской литературы 26.01.2020, 13:380 Минпросвещения определило порядок получения семейного образования 26.01.2020, 13:001 Рейтинг политической активности. 19-25 января 26.01.2020, 12:340 Роспотребнадзор выдал рекомендации россиянам в связи с угрозой распространения коронавируса
26.01.2020, 12:027 Зарплату от 24 тысяч рублей предлагают желающим служить в полиции Пскова 26.01.2020, 11:535 Белоруссия получила норвежскую нефть 26.01.2020, 11:400 До +5 и небольшие дожди прогнозируют в Псковской области в понедельник 26.01.2020, 11:110 Росгвардия напоминает об изменениях в графике приёма в подразделениях лицензионно-разрешительной работы
26.01.2020, 11:041 Позволивший незнакомцу позвонить с телефона мужчина был похищен в Ленобласти 26.01.2020, 10:380 Полиция напомнила псковичам, как не остаться без автомобиля 26.01.2020, 10:332 Минздрав: в России нет случаев заболеваний коронавирусом 26.01.2020, 10:270 Псковская полиция продолжает розыск Ирины Ивановой
26.01.2020, 10:000 Псковская таможня поздравляет коллег с международным профессиональным праздником 26.01.2020, 09:351 Ученые предположили заразность рака 25.01.2020, 23:1510 Жириновский назвал китайский коронавирус провокацией США 25.01.2020, 22:520 Mastercard запустит в России платформу безналичных чаевых
25.01.2020, 22:330 Псковские боксеры одержали победу по итогам международного турнира 25.01.2020, 22:060 Опубликованы фотографии предположительного места зарождения коронавируса в Китае 25.01.2020, 21:453 Лжебанкиры дистанционно похитили у псковича 250 тысяч рублей 25.01.2020, 21:224 Чиновники объяснили, с чем связаны перебои с автобусами на маршруте Печоры - Псков
25.01.2020, 20:574 Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал 25.01.2020, 20:291 Воспитанники псковского «Кванториума» отправились в «Артек» 25.01.2020, 20:082 Псковские археологи не нашли доказательств массового захоронения жертв фашизма в Пыталовском районе 25.01.2020, 19:436 «Единая Россия» вручила псковским студентам 200 пригласительных на катание в Ледовом
25.01.2020, 19:211 Почти половина читателей ПЛН поддержала идею изменить маршрут «тридцатки» в Пскове 25.01.2020, 18:563 Фотофакт: Вместо сугробов на обочинах – груды грязи 25.01.2020, 18:351 Михаил Ведерников и Александр Братчиков вручили псковским гребцам 18 новых лодок 25.01.2020, 18:120 В воскресенье в Псковской области возможен мокрый снег
25.01.2020, 17:472 Псковичи отметили столетие расформирования армии Юденича и узнали, кто из псковских белых офицеров стал другом Бунина 25.01.2020, 17:259 Видеофакт: Водитель рейса Печоры-Псков обкуривает салон 25.01.2020, 17:131 Михаил Ведерников: Во всех ключевых проектах Псковской области основная ставка делается на студентов и молодых специалистов 25.01.2020, 16:495 Обвешанную «соболями» Оксану Федорову опозорили за безвкусицу
25.01.2020, 16:323 Две иномарки и «Калина» столкнулись на Рижском проспекте. ФОТО 25.01.2020, 16:282 Объявлен конкурс на должность директора управления капитального строительства Псковской области 25.01.2020, 16:071 Празднование Татьяниного дня в Пскове традиционно началось с Божественной литургии. ФОТО 25.01.2020, 15:420 На трассе Остров – Пыталово фура съехала в кювет и «прилегла» на жилой дом
25.01.2020, 15:190 Российские и зарубежные специалисты сообщили о намерении выступить на Февральских чтениях памяти Гейченко 25.01.2020, 14:545 «Таблетку» в Пскове реконструируют для театра кукол 25.01.2020, 14:310 Директор Росгвардии поздравил личный состав и ветеранов с 25-летием подразделений по взаимодействию со СМИ 25.01.2020, 14:061 Минздрав РФ подготовит к апрелю план новой системы оплаты труда медиков
25.01.2020, 13:451 В сфере ЖКХ псковичи чаще всего жалуются на состояние многоквартирных домов и капремонт 25.01.2020, 13:230 В Пскове сбили молодого человека на улице Юбилейной 25.01.2020, 13:023 Градоначальники поздравили студентов Пскова с Татьяниным днем 25.01.2020, 12:420 Политолог сообщил об уходе Владислава Суркова с поста помощника президента
25.01.2020, 12:411 В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже нескольких пачек кофе 25.01.2020, 12:190 Очередные Александро-Невские беседы пройдут в Пскове 30 января 25.01.2020, 11:555 Выбран подрядчик для ремонта Рижского проспекта в Пскове за 94,5 млн рублей 25.01.2020, 11:421 День студента отмечают в ПсковГУ
25.01.2020, 11:360 В Псковской области задержали рабочего, угнавшего в Петербурге грузовик 25.01.2020, 11:120 25 января отмечает семидесятилетие псковский поэт Александр Себежанин 25.01.2020, 10:471 Финансовые аналитики предрекли рост рубля на следующей неделе 25.01.2020, 10:258 Александр Котов: Современным обществом востребованы грамотные профессионалы и разносторонне развитые личности
25.01.2020, 10:018 Проект «Титан-Полимер» реализуется при участии десяти псковских компаний 25.01.2020, 09:410 «С нами Бог!» - Хористы Свято-Тихоновской православной гимназии Пскова объяснили, как побеждать в международных конкурсах 25.01.2020, 09:230 Крупные туроператоры России приостановили продажу туров в Китай 25.01.2020, 08:590 На программу-память «Был город-фронт, была блокада…» приглашает псковичей 27 января библиотека на Конной
24.01.2020, 23:580 Россияне заняли весь пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию 24.01.2020, 22:165 Назван лучший актер года в России 24.01.2020, 22:000 В Пскове открылась выставка «Дериглазово: в ожидании Пушкина» 24.01.2020, 21:230 Минздрав РФ окажет содействие Псковской области в лечении пациентов, больных туберкулезом
24.01.2020, 21:030 В Порхове реализуется комплекс ограничительных мероприятий по ликвидации очага бешенства 24.01.2020, 20:460 В Пскове пройдут матчи чемпионата области по хоккею 24.01.2020, 20:306 Голомолзин сменил Голоскокова на посту начальника ОЖД 24.01.2020, 20:0611 Уровень одобрения Путина вырос после послания Федеральному собранию - ВЦИОМ
24.01.2020, 19:465 «Акценты» Донецкого: Минкульт на букву «ха», тонны грязи и «Яжемать» по-скобарски 24.01.2020, 19:4416 Лукашенко: Белоруссию «поставили раком» по углеводородам 24.01.2020, 19:220 Избирательная комиссия Псковской области приняла план работы на 2020 год 24.01.2020, 19:103 В Пскове праздник «Сытый студент» собрал молодежь на «кулинарную битву»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.