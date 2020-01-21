Спорт

«Супер фитнес» приглашает псковичей на сайкл-занятие

Клуб «Супер фитнес» сегодня, 27 января, приглашает псковичей на открытый урок по сайклу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, тренировка начнется в 18.00, осталось всего три свободных места.

Проведет сайкл-тренировку инструктор клуба «Супер фитнес» Александр Шевченко.

Сайкл - это супер-энергоемкое занятие для тех, кто хочет избавиться от «лишнего», проработать рельеф и получить полезную кардионагрузку.

Торопитесь! Только 9 сайклов, и 6 из них уже заняты. Запишитесь сразу по телефону: 56-60-80.

Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес»: http://fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/super_fitness_pskov.