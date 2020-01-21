В Пустошке состоялось юношеское первенство Псковской области по боксу

В Пустошке состоялось первенство Псковской области по боксу среди юношей 2004 - 2005 и 2006 - 2007 годов рождения. Как пишет портал sport60.ru, турнир проходил с 24 по 26 января.
Источник: sport60.ru
Команду из города Великие Луки представляли 4 тренера и 24 спортсмена, которые заняли следующие места:
Илья Петров - 1 место;
Илья Бунделев - 1 место;
Илья Левченко - 1 место;
Владислав Тамбулатов - 1 место;
Артем Гусейнов - 1 место;
Никита Ганченков - 2 место;
Захар Ильющенко - 2 место;
Владислав Григорьев - 2 место;
Евгений Рочев - 3 место;
Даниил Иванов - 3 место;
Назар Панфилов - 1 место;
Дмитрий Титов - 1 место;
Никита Мастио - 1 место;
Артем Гриневич - 3 место;
Максим Кузьмин - 3 место;
Арсений Костюченков - 2 место;
Данила Ковалев - 1 место;
Даниил Родяков - 3 место;
Александр Шаненков - 1 место;
Артур Федоров - 3 место;
Александр Миронов - 1 место.