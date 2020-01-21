Спорт

В Пустошке состоялось юношеское первенство Псковской области по боксу

В Пустошке состоялось первенство Псковской области по боксу среди юношей 2004 - 2005 и 2006 - 2007 годов рождения. Как пишет портал sport60.ru, турнир проходил с 24 по 26 января.

Источник: sport60.ru

Команду из города Великие Луки представляли 4 тренера и 24 спортсмена, которые заняли следующие места:

Илья Петров - 1 место;

Илья Бунделев - 1 место;

Илья Левченко - 1 место;

Владислав Тамбулатов - 1 место;

Артем Гусейнов - 1 место;

Никита Ганченков - 2 место;

Захар Ильющенко - 2 место;

Владислав Григорьев - 2 место;

Евгений Рочев - 3 место;

Даниил Иванов - 3 место;

Назар Панфилов - 1 место;

Дмитрий Титов - 1 место;

Никита Мастио - 1 место;

Артем Гриневич - 3 место;

Максим Кузьмин - 3 место;

Арсений Костюченков - 2 место;

Данила Ковалев - 1 место;

Даниил Родяков - 3 место;

Александр Шаненков - 1 место;

Артур Федоров - 3 место;

Александр Миронов - 1 место.