Спорт

Первый турнир Псковской области по спортивному мечу состоится 22 февраля

Первый турнир Псковской области по спортивному мечу состоится 22 февраля и будет приурочен к Дню защитника Отечества. Соревнования будут проходить в Panda club (ул. Ижорского батальона, 24а). Организаторами выступают Федерация спортивного меча, Псковская областная общественная организация «Былины Древнего Пскова» и клуб исторической реконструкции «Орден». Информационным партнером турнира выступает ЭПИ «Псковская Лента Новостей».

Как сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель ПООО «Былины Древнего Пскова» Василий Мизгирев, к участию в соревнованиях приглашаются все желающие в возрасте от 7 лет. Регистрация участников с 10.00, начало соревнований - в 11.00. Помимо поединков на спортивных мечах в программе предусмотрены показательные выступления опытных бойцов из клубов исторической реконструкции и казаков.

По итогам турнира абсолютно все участники получат памятные сувениры, а сильнейшие воители и воительницы - кубки, медали и грамоты. Кроме того, все желающие смогут записаться в секцию «Спортивный меч».

Как пояснил Василий Мизгирев, «спортивный меч» - единоборство с использованием безопасного вооружения, имитирующего вооружение воинов до огнестрельной эпохи - «спортивного меча» и «спортивного щита». Техника поединка в «Спортивном мече» имитирует рубящую технику боя средневековым клинковым оружием. В последнее время она активно развивается в России, и к ней приобщается много молодых людей. Соперники сражаются на щадящих видах оружия.

«Во многих городах России существуют отделения Федерации спортивного меча, проходят соревнования областного и всероссийского уровня, а Псков никогда в них не участвовал. Поэтому федерация задалась вопросом: как так? Город с такой историей должен этим заниматься в первую очередь. И тогда я и Игорь Бухаров (клуб исторической реконструкции «Орден» - ред.) прошли обучение, получили квалификацию судей по спортивному мечу второй категории и открыли секции по спортивному мечу», - пояснил Василий Мизгирев, добавив, что пока секции посещает немного народу.

Проведение турнира Псковской области по спортивному мечу, по его словам, направлено на популяризацию этой дисциплины в регионе и отбор наиболее талантливых участников на соревнования всероссийского и международного уровня. «Чтобы ездить на такие турниры, нам надо проводить соревнования областного уровня. Например, в Риге в декабре был турнир по спортивному мечу, и было обидно, что мы туда не поехали», - пояснил руководитель ПООО «Былины Древнего Пскова».

По его словам, участие в областном турнире по спортивному мечу абсолютно бесплатно для участников. Организаторы проводят соревнование за свой счет. Кроме того, администрация Псковской области взяла на себя расходы на сувениры, дипломы и кубки. «Благодарим власти региона за заботу о подрастающем поколении. Это настоящая поддержка разумных инициатив со стороны государства», - подчеркнул Василий Мизгирев.

Он также уточнил, что спортивным мечом можно заниматься с пяти лет, поскольку это безопасная дисциплина, но на областной турнир приглашаются участники от 7 лет - за ними проще уследить.

«Надеюсь, у нашего турнира и у развития дисциплины «спортмеч» в целом будет большое будущее», - заключил Василий Мизгирев.