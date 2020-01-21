Спорт

Любители бега из клуба «Скобарь» приняли участие в традиционном пробеге «Пулково-Пушкин»

Спортсмены из клуба любителей бега «Скобарь» приняли участие в традиционном 49-м пробеге «Пулково-Пушкин», посвященном полному освобождению Ленинграда от фашисткой блокады. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в КЛБ «Скобарь», Псковскую область в пробеге представляли Виктор Громов, Юрий Иванов и Андрей Кирилленко.

Трасса пробега в этом году была изменена. Стартовали и финишировали спортсмены у мемориала «Ополченцы» в Пушкине в том самом месте оттуда в январе 1944 года началось наступление наших войск по освобождению Ленинграда от блокады. Бежали по Петербургскому шоссе в сторону Пулковского шоссе и обратно.

«Рельеф трассы не самый простой, много подъемов, один из которых почти 1,5 км. Плюс достаточно сильный ветер - на старте попутный, на финише встречный. Перед началом соревнований прошел дождь и трасса была мокрой. Погода не идеальная, но вполне приемлемая для этого времени года», - рассказали в клубе.

Всего на старт вышло около 1200 бегунов.

У мужчин призовые места на основной дистанции 10 км распределились так:

Бабчин Олег (Санкт-Петербург)– 32.26 Сафронов Андрей (Уфа)- 34.03 Вашков Андрей (Мурманская обл.) - 34.39

У женщин отличились:

Самарина Елена (Санкт-Петербург) - 38.24 Егорова Анастасия (Санкт-Петербург) - 39.13 Воробьева Ольга (Санкт-Петербург) - 40.13

Псковичи показали следующие результаты:

Громов Виктор - 39.22 (41 абс., 4 М50)

Иванов Юрий - 40.16 (57 абс., 6 М50)

Кириленко Андрей - 46.39 (230 абс., 21 М50)

«Хочется поблагодарить организаторов пробега, которые провели огромную работу, чтобы мероприятие состоялось, традиция продолжилась и все мы помнили о тех героических событиях нашей истории», - добавили в КЛБ «Скобарь».