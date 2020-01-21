Спорт

Две медали первенства СЗФО среди ветеранов завоевал великолучанин

На завершившимся первенстве СЗФО 2020 года среди ветеранов кандидат в мастера спорта России великолучанин Валерий Жихарев завоевал две награды в спортивных дисциплинах «блиц» - бронзовая медаль, а в дисциплине «шахматы» с классическим контролем времени - серебряная медаль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной Федерации шахмат.

Драматично складывалась борьба в самом престижном турнире первенства СЗФО среди ветеранов - в дисциплине «шахматы» с классическим контролем времени, поскольку за тур до конца соревнований 6 ветеранов-шахматистов претендовали на золотую медаль. Но по итогам 9 заключительного тура в лидеры вырвалась мастер спорта России по шахматам, представительница Ленинградской области, Елена Быстрякова. Она же и стала чемпионкой первенства СЗФО как среди мужчин, так и среди женщин, поскольку из-за малочисленного состава женщин-ветеранов, они вынуждены играть в совместном турнире с мужчинами. Второе место по дополнительным показателям занял Валерий Жихарев (Псковская область), третье - Владимир Семенов (Ленинградская область). Всего в турнире приняло участи 60 шахматистов-ветеранов из пяти субъектов России, входящих в СЗФО.

Второй наш ветеран из Пскова Владимир Полевой, принимавший участие в данных соревнований, значительно улучшил свои личные результаты, заняв 14 место в блице (стартовое-21), 17 место в быстрых шахматах (22), 13 место в шахматы с классическим контролем времени (14).

Тем не менее успешное выступление члена сборной Псковской области Валерия Жихарева на первенстве СЗФО позволит ему выступить уже в сентябре на первенстве России 2020 года среди ветеранов.