Спорт

Полумарафон «ЗаБег» в Пскове станет частью мирового рекорда

31 мая во всех 85 регионах России пройдет самое масштабное беговое событие в мире - Всероссийский полумарафон «Забег» с синхронным стартом. Ровно в 09.00 по московскому времени на старт выйдут 150 тысяч участников. «ЗаБег» включен в проект Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2020 год за его «высокую социальную значимость».

«Уверена, 31 мая 2020 года наc ждет действительно историческое событие для всей спортивной жизни России. Жители 85 регионов нашей Родины выйдут на старт полумарафона «ЗаБег» и пробегут его в одном ритме! От Петропавловска до Калининграда. Такого нигде и никогда не было, поэтому у каждого из нас есть возможность стать частью мирового рекорда!» - отметила руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу.

Для проведения самого масштабного полумарафона в мире «ЗаБег» необходимы не только большое количество участников и городов-участников, но и огромное количество хронометражного оборудования. Для подсчета времени каждого из 150 тысяч атлетов будет задействовано высокотехнологичное хронометражное оборудование. Системы для хронометража будет доставлено на полумарафон из Белоруссии, Узбекистана, а также 21 комплект оборудования общим весом 1,8 тонны из города Валенсия (Испания) и 36 комплектов общим весом 3,9 тонны из города Харлем (Нидерланды).

Одной из важнейших особенностей проекта традиционно станет соревнование за звание «Беговой столицы» России. В 2017 и 2018 году Беговой столицей России признавалась Казань, в 2019 году этого почетного звания был удостоен Владивосток. Беговая столица России определяется по трем критерием отбора (среднему показателю дистанции, преодолённой всеми участниками города, соотношению участников «ЗаБега» к общему населению города, средней скорости бега участников).

Полумарафон «ЗаБег.РФ» проводится ежегодно. Впервые он состоялся 21 мая 2017 года одновременно в 10 городах Российской Федерации. В 2018 году в синхронном забеге приняли участие 15 городов, в 2019 году – уже 19 городов. А в 2020 году впервые синхронный старт будет дан во всех субъектах Российской Федерации.