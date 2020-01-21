Спорт

Студент ВЛГАФК Кирилл Стрельцов примет участие в ЧМ по биатлону в Италии

Студент первого курса Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Кирилл Стрельцов составе сборной России примет участие в чемпионате мира по биатлону, который пройдет в итальянском Антхольце с 13 по 23 февраля. Об этом сообщается на сайте ВЛГАФК со ссылкой на старшего тренера мужской сборной России Сергея Белозерова.

В состав на чемпионат мира попадет шестерка, которая выступала на этапе Кубка мира в Поклюке. Одним из спортсменов представляющих нашу страну, станет Кирилл Стрельцов.

Кирилл живет и тренируется в Московской области, является воспитанником биатлонной школы «Юность Москвы», где с 12 лет занимается под руководством своей мамы Натальи Борисовны Стрельцовой. В 2019 году закончил обучение по направлению подготовки Физическая культура (профиль Спортивная тренировка в избранном виде спорта: лыжный спорт), в настоящее время является студентом 1 курса магистратуры ВЛГАФК.

Кирилл удачно провел индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке. Он закрыл все двадцать мишеней и занял 17 место. По итогам гонки был отобран в число 30 участников 15-километрового масс-старта.

26 января в мужском масс-старте 15 км биатлонист занял 19 место, допустив один промах на четырех огневых рубежах, отстав от победителя гонки француза Кентена Фийона Майе на 1 минуту и 44 секунды.