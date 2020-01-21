Спорт

Кокорин может сыграть с «Псковом-747»

28-летний нападающий «Зенита» Александр Кокорин в ближайшее время будет тренироваться со второй командой петербургского клуба. В пятницу, 31 января, он вылетел в Турцию, где проводят сбор подопечные главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

На снимке: Александр Кокорин и главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов

Как отмечает издание, если экс-игрок сборной России решит до лета остаться в «Зените-2», то его ждут домашние матчи с «Псковом-747», «Коломной», «Олимпом», «Казанкой» и «Муромом». Также «Зенит-2», выступающий в зоне «Запад» ПФЛ, приедет на матч в Великие Луки.

Фото: официальный сайт ФК «Зенит», социальные сети